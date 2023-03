Mauvaises habitudes – Trouble d’anxiété sociale, le «poop-shaming» peut avoir des conséquences Certains redoutent d’aller à selles si d’autres personnes sont dans les parages. Selon un sondage récent, les femmes seraient davantage concernées par cette honte de «faire ses besoins» qui peut avoir d’importantes répercussions sur la santé intestinale. Élodie Lavigne

Retenir ses selles par peur du regard d’autrui peut engendrer des constipations graves. PETER CADE /GETTY IMAGES

Soulager ses besoins naturels et faire la «grosse commission» lorsque d’autres personnes se trouvent à proximité peut être source de malaise et de honte. Une problématique plus répandue qu’on l’imagine puisque, selon l’étude Ifop réalisée pour Diogène-France.fr en 2021*, la honte à l’idée de déféquer dans des situations où son intimité n’est pas garantie toucherait 56% des femmes et 42% des hommes. Loin d’être anodin, le «poop-shaming» ou «honte du caca» est un problème sérieux.