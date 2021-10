Bibliothèque, nature, hôtel… – Trouver l’inspiration dans des lieux insolites Où aller pour trouver l’inspiration? Certains s’immergent dans les livres, d’autres dans la nature au milieu des vaches. D’autres, encore, aiment s’entourer d’objets associés à la mort. Petit florilège des lieux qui inspirent les artistes et penseurs. Amanda Castillo

La bibliothèque est souvent citée par de nombreux penseurs (Lénine, Montaigne, Marx, Dickens,…) comme le lieu de prédilection pour trouver l’inspiration. Ici le Société de lecture de Genève, installée au cœur de la Vieille-Ville. Société de lecture de Genève/DR

Où naissent les idées nouvelles? Dans Tics et tocs des grands génies: 100 rituels farfelus à l’origine des plus grandes créations, d’Albert Einstein à Woody Allen, l’auteur nord-américain Mason Currey livre un catalogue intéressant des rituels créatifs des grands inventeurs. Qu’ils soient cinéastes, dramaturges, philosophes, peintres, scientifiques, metteurs en scène, musiciens ou encore architectes, on y apprend que tous les génies créatifs nourrissent leur feu créateur à grand renfort de routines bien calibrées.