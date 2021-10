Emploi – Trouver une place d’apprentissage en faisant un jeu vidéo La Fondation Qualife lance un site internet ludique pour aider les jeunes Romands à mettre toutes les chances de leur côté. Fabrice Breithaupt

De gauche à droite: Eric Etienne, directeur de Qualife, et Thomas Durand, coordinateur et job coach au sein de la fondation, à l’origine du site internet «ParCours». LUCIEN FORTUNATI

Donner aux jeunes de Suisse romande les clés pour leur permettre de décrocher une place d’apprentissage. Tel est le but de «ParCours», le site internet que met en ligne ce jeudi la Fondation Qualife, qui œuvre en faveur de la qualification et de l’emploi (lire l’encadré ci-dessous). «La plate-forme ne propose pas des offres d’apprentissage, mais des conseils pratiques pour pouvoir réussir à signer plus facilement et plus rapidement un contrat de formation professionnelle», précisent d’emblée Eric Etienne, directeur de Qualife, et Thomas Durand, coordinateur et job coach au sein de la fondation, lors de la présentation faite en primeur à la «Tribune de Genève» et à «24 heures».

Un quizz façon jeu vidéo

«ParCours» associe habilement le principe du quizz et le concept du jeu vidéo. En répondant à différents questionnaires en lien avec le processus de recherche d’une place d’apprentissage, les jeunes peuvent, de manière ludique, jauger leurs points forts et leurs points faibles.

Deux thèmes principaux sont abordés: le dossier de candidature et l’environnement informatique (d’autres thèmes pourront être ajoutés au fur et à mesure du développement du site). Chaque thème principal est subdivisé en une demi-dizaine de sous-thèmes: par exemple, «mon cv», «mes lettres de motivation», «mes relances», «mes entretiens d’embauche» ou encore «communiquer par mail», «contrôler mon image» et «utiliser le traitement de texte». Chaque sous-thème se «joue» en répondant à un quizz composé d’une quinzaine de questions chacun. Trois niveaux de difficulté sont proposés: «néophyte», «intermédiaire» et «légende». Chaque bonne réponse donne des points. Les résultats sont automatiquement commentés et, si besoin, corrigés. La durée de chaque quizz est de sept minutes environ.

Évaluer ses compétences de manière ludique

«Le site internet est libre et gratuit d’accès, et s’adresse aux jeunes Romands qui sont au début du processus de recherche d’une place d’apprentissage, expliquent Eric Etienne et Thomas Durand. C’est pour mieux intéresser ce public que nous avons pensé à un quizz conçu comme un jeu vidéo, cela permet aux jeunes d’évaluer de façon divertissante leurs connaissances aussi bien sur la manière de concevoir et de rédiger leur CV et leur lettre de motivation, que sur les outils informatiques et leur utilisation pour préparer leur dossier de candidature et leurs entretiens d’embauche. C’est aussi pour mieux toucher les jeunes que la plateforme est utilisable sur smartphone et tablette, mais aussi sur ordinateur.»

Accompagner les jeunes et les seniors jusqu’à l’emploi Afficher plus Dès sa création, en août 2014 à Genève, la Fondation Qualife (soutenue par la Fondation Hans Wilsdorf) accompagne les jeunes vers la réalisation de leurs objectifs professionnels. Depuis 2016, elle apporte aussi son aide aux seniors en difficulté sur le marché de l’emploi. Soit les deux périodes de la vie les plus délicates sur le plan professionnel: intégrer pour la première fois le marché du travail ou y revenir après une période de chômage. La Fondation Qualife comprend trois pôles dédiés. Le premier soutient les jeunes âgés de 18 à 25 ans sans qualification dans la construction de leur parcours professionnel, et cela sur toute la période de certification jusqu’au premier emploi. Le second pôle aide les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus à valoriser leurs qualifications et leurs expériences, en leur offrant un accompagnement intensif sur trois mois. Le dernier pôle, celui de la formation, assure un appui scolaire, prépare les apprentis aux examens et soutient les seniors dans la valorisation de leurs acquis. À ce jour, 756 jeunes et 498 seniors ont été pris en charge par la Fondation Qualife. «Une majorité des personnes aidées ont trouvé un apprentissage ou un emploi», assure Eric Etienne, le directeur. Les prestations proposées par la Fondation Qualife sont ouvertes à tous et sont gratuites autant pour leurs bénéficiaires que pour les entreprises. Elles ne nécessitent pas d’eux qu’ils soient préalablement inscrits à un Office régional de placement. FBR

Cette initiative virtuelle est complémentaire des prestations de soutien que propose la Fondation Qualife en présentiel dans ses bureaux du quartier de Rive, au centre-ville de Genève, à destination des jeunes (notamment). «Selon les lacunes que les résultats à «ParCours» leur permettent d’identifier, les jeunes peuvent se rapprocher ensuite de notre équipe pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit tout au long de leur apprentissage; de la recherche d’une entreprise formatrice jusqu’à l’obtention d’un premier emploi», indiquent les deux spécialistes.

Inspiré par le site internet français «CLICNJOB.fr», «ParCours» a été développé en plus de six mois. Il a été créé techniquement par la société genevoise d’ingénierie digitale Abonobo. Espace Entreprise (le Centre de formation professionnelle à la pratique commerciale, lié au Département cantonal genevois de l’instruction publique) a participé à la réalisation de contenus média. Les 58’000 francs du coût du projet ont été financés par la Chaîne du Bonheur et la Fondation Qualife.

