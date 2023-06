L’année politique est rythmée par deux échéances en ce qui concerne les finances publiques vaudoises: l’adoption du budget avant la pause hivernale et les comptes avant la pause estivale. C’est l’adoption des comptes 2022 qui a occupé le Grand Conseil cette semaine.

Nos comptes 2022 bouclent avec un excédent de revenus, comme tous les autres cantons. L’état et l’évolution des finances publiques font néanmoins l’objet de nombreuses discussions, notamment au sein de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF).

«Les années à venir seront plus difficiles pour les finances cantonales, qui devront relever de nombreux défis.»

En effet, bien que les comptes 2022 des cantons soient positifs, les perspectives pour 2023 et les années suivantes sont plus volatiles, compte tenu principalement de l’inflation et du non-versement de bénéfices par la BNS. Les années à venir seront plus difficiles pour les finances cantonales, qui devront relever de nombreux défis.

Dans ce contexte, il est essentiel que les cantons puissent compter sur leurs sources de revenus et être en mesure de limiter la croissance des dépenses. Il s’agit de trouver les bons équilibres entre le volume des prestations publiques octroyées et leurs sources de financement (principalement l’impôt).

Dans le canton de Vaud, la fiscalité est au cœur des débats de cette législature. De nombreuses interventions déposées au Grand Conseil demandent des réformes de la fiscalité des personnes physiques et l’initiative populaire «Davantage de pouvoir d’achat pour la population vaudoise» a abouti en mars 2023.

Conscient qu’un changement s’impose et est attendu par la population, le Conseil d’État a annoncé dans son programme de législature des mesures pour améliorer la fiscalité des personnes physiques. L’objectif est de soutenir le pouvoir d’achat de l’ensemble de la population et plus particulièrement les familles et la classe moyenne.

Dans une période d’inflation, agir sur la fiscalité des personnes physiques est également une mesure efficace contre la baisse du pouvoir d’achat. Ces mesures doivent aussi permettre au canton d’améliorer son attractivité et demeurer compétitif, éléments d’autant plus importants avec la mise en œuvre de l’imposition minimale pour les multinationales.

Manque de main-d’œuvre

Une des mesures phares pour compenser la perte d’attractivité fiscale liée à la réforme de l’OCDE est d’agir au niveau de l’ensemble de la fiscalité des personnes physiques, en particulier l’impôt sur le revenu et la fortune. Cela permet aussi d’attirer une main-d’œuvre qualifiée, qui, dans certains secteurs, manque. La fiscalité est un élément central de l’équilibre budgétaire, car elle est notre principale source de revenus.

Trouver les bons équilibres, entre les prestations fournies à la population et le montant de l’impôt fait partie de l’équation pour préserver des finances saines et durables.

Valérie Dittli Afficher plus Conseillère d’État en charge des finances

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.