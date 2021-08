Perséides – Trouvez les meilleurs endroits pour profiter des étoiles Altitude, visibilité du ciel, pollution lumineuse: nous avons créé une carte pour vous permettre de voir au mieux les Perséides, la pluie de météores qui connaîtra son point d’orgue dans les nuits du 12 ou 14 août. Fanny Giroud , Mathieu Rudaz

Les Perséides connaîtront leur point d’orgue dans les nuits du 12 au 14 août 2021. KEYSTONE

Des milliers d’étoiles perchées dans la nuit, les taches de la Voie lactée et, si tout va bien, des étoiles filantes par dizaines: c’est le programme des Perséides, l’épisode annuel de météores qui survient chaque année au mois d’août. En 2019 et 2020, le ciel couvert n’avait pas permis d’observer les étoiles filantes. L’édition 2021 pourrait avoir ses chances: la soirée de jeudi s’annonce belle au moins jusqu’à minuit et le croissant de la Lune sera très fin. C’est cette nuit-là que le ballet des étoiles filantes devrait être le plus spectaculaire.