La raclette dans tous ses états – Trucs et recettes pour ne plus racler en rond Un livre récent déroule 52 recettes iconoclastes autour du célèbre mets au fromage. Présentation et conseils de pros. Jérôme Estebe

Jennifer Favre, coauteur de «Haute fondue», porte fièrement sa meule de raclette. DORIAN ROLLIN/HELVETIQ

Le calendrier est formel. «Winter is coming», comme disait l’autre. Et quand le mercure entame sa dégringolade annuelle, nous autres créatures montagnardes sentons monter comme une impérieuse envie de fromage fondu. Si possible sur une patate ouverte en deux. C’est comme ça. C’est une réalité statistique et culturelle. Exaltante coïncidence, voilà que sort en librairie «Haute Raclette», livre de recettes iconoclastes et distrayantes autour du classique gastronomique helvète. Raclette au chou kale, au gingembre, au wasabi, aux poires épicées, à l’indienne ou à l’espagnole: c’est un délicieux chapelet de blasphèmes à la tradition culinaire que déroule ce bouquin-là.