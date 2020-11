Présidentielle américaine – Trump a «peur» de perdre selon les démocrates de Suisse Si le président sortant a revendiqué la victoire malgré le décompte en cours, c’est pour «intimider» ceux qui ne pensent pas comme eux», selon la vice-présidente des démocrates de Suisse.

Les soutiens de Joe Biden en Suisse sont "prudemment optimistes" pour leur candidat. Ils estiment que le président sortant Donald Trump a "peur" de perdre en annonçant qu'il va recourir à la Cour suprême. KEYSTONE/AP/Evan Vucci

Donald Trump «a peur» de perdre après le comptage des votes anticipés, selon les représentants en Suisse du parti démocrate. «Il n’y a rien de surprenant» dans son cri de victoire et l’annonce d’un recours la Cour suprême, dit leur vice-présidente.

«Nous savions que c’est ce qu’il ferait», a expliqué mercredi matin à Keystone-ATS Elizabeth Voss, alors que la course entre le président américain et Joe Biden est serrée. Elle redoute que ce discours soit vu par ses soutiens comme une autorisation à «célébrer» et à «intimider» ceux qui ne pensent pas comme eux, «comme ils l’ont fait depuis quatre ans».

Dans le sillage du candidat démocrate, elle appelle à «être patient» alors que le scrutin pourrait ne pas dévoiler de vainqueur dans certains Etats avant vendredi. Mme Voss dit avoir confiance dans les gouvernements locaux pour faire ce qu’il faut pour garantir l’intégrité des résultats.

Certains Etats acceptent de prendre en compte le vote par correspondance des Américains de l’étranger jusqu’à 20 jours après le scrutin tant que le cachet postal a été posé avant l’élection ou le jour de celle-ci. Or, les citoyens américains qui vivent hors du pays «sont plutôt favorables aux démocrates», fait-elle remarquer. Même si ces voix ne sont pas a priori cruciales.

Prudemment optimiste

Elizabeth Voss se dit «prudemment optimiste» pour l’ancien vice-président américain et n’anticipait pas une vague démocrate. «C’est exactement ce à quoi nous nous attendions». Le succès annoncé de Biden en Arizona, Etat traditionnellement républicain, peut être attribué à la colère de certains sur la politique sociale du président, dit-elle.

Et selon elle, cette séquence ne devrait pas laisser davantage de tensions sur la démocratie du pays que celles déjà observées ces derniers mois, notamment après le décès de l’Afro-Américain George Floyd. La menace «n’est pas plus grande», affirme Elizabeth Voss.

Elle se dit «surprise» que l’attitude de Trump face à la pandémie de coronavirus ne constitue pas «un facteur plus important» dans le choix des électeurs. La reprise économique récente a pu laisser penser à certains d’eux que le président sortant est mieux positionné pour la redresser, explique-t-elle encore.

ATS/NXP