États-Unis – Trump affirme que Biden sera le fossoyeur de «la grandeur de l’Amérique» Le président sortant Donald Trump a été officiellement investi par le Parti républicain jeudi soir à la Maison Blanche.

«Joe Biden n’est pas le sauveur de l’âme de l’Amérique, il est le destructeur des emplois de l’Amérique», a déclaré Donald Trump. (Photo SAUL LOEB / AFP) AFP

Le président Donald Trump a affirmé jeudi soir que son rival démocrate à la présidentielle, Joe Biden, serait le fossoyeur de «la grandeur de l’Amérique» s’il était élu.

Selon le candidat investi ce même soir par le Parti républicain, l’élection du 3 novembre se jouera entre «le rêve américain» et un «programme socialiste de destruction du précieux destin» des Etats-Unis.

«Joe Biden n’est pas le sauveur de l’âme de l’Amérique, il est le destructeur des emplois de l’Amérique», a ajouté Donald Trump, en référence à une expression souvent employée par l’ancien vice-président de Barack Obama.

«Si on lui en offre l’occasion, il sera le fossoyeur de la grandeur de l’Amérique», a résumé Donald Trump, qui avait plus tôt accepté la nomination de son parti comme candidat à un second mandat «avec un coeur plein de reconnaissance et un optimisme sans limite».

«Nous allons reconstruire la plus forte économie de l’Histoire», a promis le président républicain, s’exprimant à un pupitre installé dans les jardins de la Maison Blanche, face à une assemblée de quelque 1500 invités.

AFP/NXP