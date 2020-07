Etats-Unis – Trump décrit comme menteur et narcissique dans un livre de sa nièce Un livre à paraître de Mary Trump, la nièce du président américain, dresse un portrait au vitriol du locataire de la Maison Blanche. L’ouvrage est déjà numéro 1 des ventes de livres sur Amazon.

Le livre-révélations de Mary Trump pourrait faire mal à environ trois mois de la présidentielle américaine, KEYSTONE

Donald Trump a grandi dans une famille dysfonctionnelle dirigée par un père «dominateur», qui a contribué à faire de lui un menteur narcissique, à en croire un livre à paraître de sa nièce Mary Trump, dont des médias américains ont publié des extraits mardi.

«C’est un livre mensonger», a contre-attaqué mardi la porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany. «Ce sont des allégations ridicules, absurdes, qui n’ont absolument aucun fondement. Je n’ai pas encore vu le livre, mais c’est un livre mensonger.»

La sortie de l’ouvrage, intitulé «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde», en français), a été avancée au 14 juillet.

A moins de quatre mois de la présidentielle américaine, il est déjà numéro 1 des ventes de livres sur Amazon, juste devant le livre de l’ex-conseiller à la sécurité John Bolton, paru en juin, également très critique de Donald Trump.

Présenté par l’éditeur Simon&Schuster comme un livre-révélations à environ trois mois de la présidentielle américaine, l’ouvrage a déclenché une bataille juridique: un frère de Donald Trump, Robert, a essayé, en vain, de le bloquer en justice.

«Comportements tordus»

Mary Trump, psychologue, est la fille de Fred Trump Jr., frère aîné du président, décédé en 1981 à 42 ans, des suites de son alcoolisme. Dans son ouvrage de 240 pages, cette femme de 55 ans, qui a rompu depuis longtemps avec son oncle devenu président, mêle «histoire familiale et analyse psychologique de son oncle», selon le Washington Post.

Elle explique notamment comment son père était méprisé et «moqué» par son grand-père «dominateur», Fred Sr. Et comment Donald Trump, sept ans plus jeune que Fred Junior, a appris «à mentir pour se mettre en valeur» après avoir été témoin des humiliations subies par son aîné de sept ans.

Selon le «New York Times», la nièce du président décrit un climat familial de «convoitise, trahisons et tensions fratricides» pour expliquer comment Donald Trump a acquis des «comportements tordus».

«Les pathologies de Donald sont si complexes et ses comportements souvent si inexplicables qu’établir un diagnostic complet demanderait toute une batterie de tests psychologiques et neurophysiques qu’il ne passera jamais», écrit-elle, selon le quotidien new-yorkais.

Elle affirme aussi que l’ex-magnat de l’immobilier new-yorkais a payé quelqu’un pour passer à sa place les tests américains d’admission à l’université SAT, selon le New York Times, qui ne dit pas si elle fournit des preuves.

«Donald, suivant l’exemple de mon grand-père et avec la complicité, le silence et l’inaction de ses frères et soeurs, a détruit mon père. Je ne peux pas le laisser détruire mon pays», écrit encore la nièce, citée par CNN.

( ATS/NXP )