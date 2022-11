États-Unis – Donald Trump et Joe Biden chauffent leurs troupes à la veille des élections Le président et son prédécesseur ont passé en meeting la dernière journée de campagne. De quoi espérer renverser la tendance pour le locataire de la Maison-Blanche?

Deux hommes, Joe Biden et Donald Trump, qui jouent chacun leur avenir politique, et une Amérique qui s’apprête à éprouver de nouveau la solidité de sa démocratie: la course pour les cruciales élections législatives de mi-mandat était, lundi, dans sa dernière ligne droite. L’actuel président et l’ancien doivent s’affronter par meetings interposés, en conclusion d’une campagne qui a exposé crûment les divisions de la première puissance mondiale.

Dans un climat tendu, avec des candidats républicains qui menacent de ne pas reconnaître une éventuelle défaite, la Russie a soufflé sur les braises. «Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire. Avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d’une manière qui nous est propre», a déclaré, lundi, un homme d’affaires russe proche du Kremlin, Evgueni Prigogine.

Elon Musk, qui vient de prendre le contrôle de Twitter, s’est invité avec fracas dans ces dernières heures de campagne, en appelant à voter républicain: «Le partage du pouvoir limite les pires excès, donc je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate.»

Trump appelle ses fans à «rester branchés»

Ce n’est pas sur Twitter, dont il est toujours exclu, que Donald Trump fait monter le suspense sur une candidature à la présidentielle de 2024. Le milliardaire devait être, ce lundi, en meeting dans l’Ohio, un État industriel du Midwest emblématique des inquiétudes de l’Amérique qu’il a su séduire. Dimanche, sous les cris «Quatre ans de plus!» de ses partisans, il les a invités avec insistance à «rester branchés» pour ce rendez-vous de lundi.

Mardi, les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler l’ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes d’élus locaux majeurs sont également en jeu. Les Républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de renverser entièrement le Congrès, c’est-à-dire non seulement de prendre la Chambre des représentants, ce qui est le scénario classique aux «midterms», mais aussi d’arracher à Joe Biden son mince contrôle du Sénat.

Le parti rêve désormais ouvertement d’une «vague rouge» – la couleur des conservateurs. Kevin McCarthy, possible futur patron républicain de la Chambre des représentants, a déjà envisagé, lundi sur CNN, de vastes enquêtes sur le bilan de Joe Biden, allant du retrait d’Afghanistan à la gestion de la pandémie de Covid-19, voire des procédures de destitution.

Président régulièrement sanctionné

Les «midterms» se convertissent de fait en référendum sur l’occupant de la Maison-Blanche, qui échappe très rarement au vote sanction. En l’occurrence, Joe Biden devrait de nouveau répéter, lundi, pour son dernier meeting, dans l’État du Maryland, que cette élection n’est pas un référendum sur son action, mais «un choix», en particulier sur le droit à l’avortement et la démocratie.

Face à l’efficacité d’une campagne républicaine centrée sur l’inflation galopante, les démocrates ont tenté d’insister davantage, ces derniers jours, sur les réformes lancées par Joe Biden pour faire baisser le prix des médicaments, relancer l’emploi industriel… Mais les Américains n’en sentiront pas les effets avant des années.

Biden veut remobiliser l’électorat afro-américain

«Je ferai ce qu’il faut pour faire baisser l’inflation», a tweeté le président, en accusant le camp d’en face d’être à la solde des grandes entreprises. Au travers, par exemple, d’un entretien avec le très respecté pasteur Al Sharpton, il a aussi fait un effort de dernière minute pour remobiliser l’électorat afro-américain, qui avait joué un rôle décisif dans sa victoire dans la course à la Maison-Blanche, mais qui s’estime négligé depuis, à en croire de nombreux activistes.

Donald Trump, lui, s’est jeté à corps perdu dans la campagne, donnant à ces «midterms» l’allure d’une deuxième manche du match de 2020, voire d’un tour de chauffe avant 2024? Joe Biden dit jusqu’ici avoir l’intention de se représenter, mais la perspective n’enchante pas tous les démocrates, en raison de son âge – bientôt 80 ans – et de son impopularité.

Six États clés Afficher plus Le scrutin, en particulier le contrôle du Sénat, se joue dans une poignée d’États clés: la Pennsylvanie, la Géorgie, l’Arizona, le Nevada, le Wisconsin et la Caroline du Nord. Le Ministère de la justice a indiqué qu’il allait déployer des observateurs dans 24 États, pour suivre le processus et guetter d’éventuelles irrégularités, une mesure de routine mais qui intervient alors que les tensions montent déjà autour du scrutin. Au total, près de 17 milliards de dollars auront été dépensés pour ces élections de mi-mandat, selon le site Opensecrets, un record. En hausse aussi, le vote anticipé: lundi, plus de 42 millions d’Américains avaient déjà voté à l’avance, surpassant le niveau des législatives de 2018, selon l’US Elections Project.

