Coronavirus – Trump met fin à la relation des Etats-Unis avec l’OMS Le président américain a annoncé ce vendredi que Washington ne participera plus au financement de l’Organisation mondiale de la santé, qu’il accuse d’avoir mal géré la crise du Covid-19.

Donald Trump a déclaré qu’il allait rediriger les fonds pour l’OMS vers «d’autres besoins de santé publique urgents». KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi mettre fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il accuse depuis le début de la pandémie de coronavirus l’organisation de se montrer trop indulgente avec Pékin.

«Parce qu’ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd’hui à notre relation avec l'Organisation mondiale de la Santé et rediriger ces fonds vers d’autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent», a déclaré Donald Trump devant la presse.

( ATS/NXP )