Un candidat républicain de nouveau accusé d’avoir payé une femme pour qu’elle avorte

Herschel Walker, candidat républicain anti-avortement en lice pour un siège au Sénat dans l’État de Géorgie, l’une des élections les plus scrutées du pays, a de nouveau été accusé mercredi d’avoir payé une femme pour qu’elle interrompe sa grossesse.

L’ancienne star de football américain est engagée dans une course serrée qui pourrait déterminer si oui ou non le parti républicain prend le contrôle de la chambre haute du Congrès lors des élections de mi-mandat le mois prochain. Mais sa campagne a été entachée par plusieurs controverses: il est accusé de violences conjugales, d’avoir eu des enfants en dehors de son mariage et d’avoir payé pour faire interrompre la grossesse d’une ancienne petite amie.

Mercredi, une autre femme a déclaré que l’ex-joueur de l’équipe des Cowboys de Dallas avait fait pression sur elle pour qu’elle avorte alors qu’ils entretenaient une relation extraconjugale il y a plusieurs années de cela.

«Herschel Walker est un hypocrite et il n’est pas digne d’être sénateur des États-Unis», a déclaré cette femme, dont l’identité n’a pas été révélée, lors d’une conférence de presse organisée sur Zoom. «Nous n’avons pas besoin de gens au Sénat qui professent une chose et en font une autre» a-t-elle ajouté, précisant qu’«Herschel Walker s'était prononcé «contre les femmes qui avortent». «Mais il a fait pression sur moi pour que j’aie» une IVG, a-t-elle assuré.