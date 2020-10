Etats-Unis – Trump pourrait sortir de l’hôpital dès lundi L’état de santé du président américain, contaminé par le Covid-19, continue de «s’améliorer», selon ses médecins.

L’état de santé de Donald Trump, contaminé par le Covid-19, continue de «s’améliorer» et il pourrait sortir de l’hôpital dès lundi. KEYSTONE/EPA/JOYCE N. BOGHOSIA

D’après l’équipe médicale de Donald Trump, il va de mieux en mieux et pourrait même déjà sortir de l’hôpital lundi.

Le niveau d’oxygène du président américain a baissé à deux reprises depuis l’apparition des symptômes, mais il va mieux et n’a plus de fièvre, a déclaré le médecin de la Maison-Blanche Sean Conley depuis l’hôpital militaire de Walter Reed. «Comme avec toute maladie, il y a des hauts et des bas», a-t-il relevé.

Donald Trump, 74 ans, reste traité par le médicament antiviral remdesivir, qui empêche la réplication du virus, et a également été placé sous dexaméthasone, un médicament de la famille des corticoïdes utilisé pour le traitement des cas sévères, a précisé le docteur Sean Dooley.

«Debout et en activité»

«Aujourd’hui, il se sent bien, il est debout et en activité», a ajouté un autre médecin, Brian Garibaldi, lors de ce point-presse. «Notre objectif pour la journée est de le faire manger, boire et de le garder en dehors du lit autant que possible, pour qu’il soit mobile et continue de se sentir bien».

«Notre espoir est de le faire sortir de l’hôpital dès demain et qu’il poursuive ses traitements depuis la Maison-Blanche», a ajouté le Dr Garibaldi.

Donald Trump, qui brigue un second mandat le 3 novembre, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi avoir été testé positif au Covid-19 et a interrompu sa campagne. Plusieurs membres de son entourage sont également contaminés, dont son épouse Melania.

