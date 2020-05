États-Unis – Trump signe un décret pour brider les réseaux sociaux Jeudi, le président américain s’est présenté comme un défenseur de la liberté d’expression, en tentant de museler les réseaux sociaux.

Le président a Twitter dans son viseur. Keystone

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs contenus. «Nous sommes ici pour défendre la liberté d'expression face à un des pires dangers qui soit», a déclaré Donald Trump depuis le Bureau ovale en signant ce document qui devrait être le point de départ d'une longue bataille en justice.

Le locataire de la Maison Blanche a en particulier accusé Twitter de prendre «des décisions éditoriales» et de faire preuve «d'activisme politique» dans le choix des messages qu'il décide de soumettre à vérification. «Ils ont le pouvoir non contrôlé de censurer, éditer, dissimuler ou modifier toute forme de communication entre des individus et de larges audiences publiques», a-t-il estimé en évoquant les géants de la Silicon Valley. «Nous ne pouvons laisser cela se poursuivre, c'est très très injuste», a-t-il martelé.

Selon Donald Trump, ce décret réclame une nouvelle réglementation pour que les réseaux sociaux qui s'adonnent à la «censure» ne puissent «conserver leur protection juridique». Le texte vise la célèbre section 230 du «Communications Decency Act». Cette dernière offre à Facebook, Twitter, YouTube ou Google une immunité contre toute poursuite judiciaire liée aux contenus publiés par des tiers et leur donne la liberté d'intervenir sur les plateformes à leur guise.

( AFP/NXP )