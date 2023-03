Appel à ses partisans – Trump tente de semer le chaos avant sa possible arrestation En annonçant une inculpation imminente dans l’affaire Stormy Daniels, l’ancien président veut prendre les devants en mobilisant ses supporters. Alexis Buisson - New York

Le message de Donald Trump appelant ses partisans à manifester rappelle ceux publiés avant l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, qu’il est accusé d’avoir incité. Tulsa, 18 mars 2023. KEYSTONE

Samedi 18 mars, 13 heures à New York. Des sifflets et des cris retentissent aux abords du palais de justice de Manhattan. Un groupe d’une trentaine de personnes est rassemblé près de l’édifice, où se déroule l’enquête qui pourrait valoir à Donald Trump de devenir le premier président américain à être inculpé au pénal. En cause: son rôle dans un versement de 130’000 dollars réalisé avant l’élection de 2016 pour acheter le silence de l’actrice porno Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation extraconjugale. Le Parquet de New York considère qu’il s’agit d’un don dissimulé à la campagne du président, en violation des lois de financement électoral.