Etats-Unis – Trump veut inscrire la mouvance «antifa» sur liste terroriste Accusant la mouvance d’extrême-gauche «antifa» d’être responsable des émeutes, le président US entend classer cette dernière comme une menace pour la sécurité intérieure du pays.

«La violence organisée et menée par Antifa et d'autres groupes similaires», a déclaré Donald Trump. KEYSTONE

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que son administration allait inscrire la mouvance d'extrême gauche «antifa» (antifasciste), sur sa liste américaine des organisations terroristes. Il lui attribue une part de responsabilité dans les récents débordements.

Mort de George Floyd

«Les Etats-Unis vont inscrire Antifa dans la catégorie des organisations terroristes», a tweeté M. Trump. Celui-ci a attribué ces derniers jours à cette mouvance et à d'autres «extrémistes radicaux» les débordements ayant fait dégénérer en émeutes des manifestations à l'origine pacifiques pour protester contre la mort d'un homme noir de 46 ans aux mains de policiers blancs.

Dans une série de tweets, le président américain a également félicité les forces de l'ordre pour être parvenues à contrôler la situation samedi soir à Minneapolis. «Les anarchistes menés par les Antifa, notamment, ont été vite matés. Ca aurait dû être fait par le maire dès la première nuit, et il n'y aurait eu aucun problème», a-t-il écrit.

«Terrorisme intérieur»

Il faisait référence à Jacob Frey, le maire démocrate de cette grande ville du nord du pays, d'où la contestation est partie après l'arrestation mortelle de George Floyd, dont les images éprouvantes ont fait le tour du monde. Le policier blanc, Derek Chauvin, qui maintient sur cette vidéo son genou pendant de longues minutes sur le cou du quadragénaire, a été arrêté vendredi et inculpé pour «homicide involontaire».

Le ministre de la Justice William Barr a indiqué dans un communiqué que le FBI était chargé d'identifier les organisateurs des désordres. «La violence organisée et menée par Antifa et d'autres groupes similaires (...) est du terrorisme intérieur et sera traitée comme tel», a-t-il indiqué dans un communiqué.

( ATS/NXP )