Football – Tsoungui passe du LS au SLO Le Lausanne-Sport a prêté le défenseur Marc-Fred Tsoungui (19 ans) au Stade Lausanne Ouchy jusqu'à la fin de la saison.

Tsoungi sous ses nouvelles couleurs. fcslo.ch

Formé au Team Vaud et passé notamment par les équipes de jeune de Naples, Tsoungui évoluait depuis 2020 au Lausanne-Sport. Le latéral gauche a disputé au total 14 matches de Super League (1 but) et évoluera avec le SLO jusqu’à la fin de la saison.

«Joueur ayant déjà connu la Super League, il est capable d’évoluer tant en défense centrale que sur le côté gauche. Il est également solide dans les duels et doté d’un bon pied gauche. Le FC Stade Lausanne Ouchy est heureux de pouvoir compter sur Marc-Fred Tsoungui, jeune joueur de la région à fort potentiel, et lui souhaite pleine réussite sous le maillot stadiste», a fait savoir le SLO dans un communiqué

