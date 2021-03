Qui s’en souvient, qui a été ému, qui s’est opposé? Il n’y a eu ni manif, ni foulards violets… Coup d’œil dans le rétroviseur: en 1981, dans le canton de Vaud, il fallait davantage de points aux filles qu’aux garçons pour entrer au Collège (actuelle VP, voie prégymnasiale).

Je ne m’en suis pas émue, ignorant ce particularisme vaudois, peut-être parce que tu étais une bonne élève… Par bonheur, les parents de tes jeunes consœurs qui avaient échoué à l’examen ont fait recours jusqu’au Tribunal fédéral pour avoir gain de cause! Quel régal de lire (dans l’arrêt du TF) les arguments avancés par le gouvernement vaudois!

En ce temps, l’examen se composait de trois épreuves en français et de trois en maths, car il fallait non seulement faire preuve des connaissances acquises mais aussi de sa faculté à raisonner… Et comme ces filles de 11 ans étaient meilleures aux examens que les garçons, le Département de l’instruction publique a, tout simplement, augmenté les exigences pour entrer au collège.

«Les autorités vaudoises ont estimé qu’au nom de l’égalité, il serait conforme de recourir à un système de quota (on ne rit pas!).»

Alors qu’en 1956, époque de l’introduction de la mixité scolaire, on avait pris conscience que les garçons réussissaient mieux que les filles, car ils bénéficiaient de cours de maths pendant que celles-ci avaient la couture, dès que les programmes furent uniformisés la tendance s’inversa!

Mais était-il envisageable que ce surnombre de filles constaté à l’école secondaire prive un certain nombre de garçons de la possibilité d’acquérir une formation à laquelle ils se devaient d’accéder? Partant du constat qu’à cet âge les filles sont plus développées que les garçons et seraient en surnombre, les autorités vaudoises ont estimé qu’au nom de l’égalité, il serait conforme de recourir à un système de quota (on ne rit pas!).

Le chef de département était un radical, juriste de formation, et le respecté Jean-Pascal Delamuraz membre du Conseil d’État. Le Conseil d’État, monde masculin, ne voyait pas qu’il transgressait non seulement la Constitution fédérale à son article 4 al.2 (principe de l’égalité) mais également qu’aucune loi cantonale ne prévoyait une telle inégalité de traitement. Une simple directive interne du Département de l’instruction publique avait suffi.

Un idéal toujours pas atteint

Le Grand Conseil n’a jamais évoqué le système des barèmes différenciés, même lors de la discussion sur les examens d’admission dans les collèges secondaires. Il s’est borné à relever, dans la discussion sur l’initiative fédérale pour l’égalité entre hommes et femmes, que «dans le domaine de l’égalité entre les sexes, l’idéal n’est pas atteint». Et on lui donnera toujours raison, quarante ans plus tard!

Voilà du «grain à moudre», ma fille. Tu es enseignante et sauras transmettre à tes élèves, filles et garçons, ces pages de l’histoire vaudoise!

À l’heure où la parole se libère pour souligner les discriminations dont sont victimes les femmes, cette «anecdote» dont quasi-personne ne se souvient nous laisse entrevoir que du chemin a été parcouru… tout de même!