Faut-il jeter aux oubliettes la notion de «meurtre passionnel» inscrite dans notre bon vieux Code pénal? Saisi d’une motion socialiste dans ce sens, le Conseil des États a répondu par la négative. C’est une occasion manquée de gommer une incongruité bien helvétique: la même disposition pénale s’intitule sobrement Totschlag en allemand. Un terme dénué de toute ambiguïté, de cette croyance ancestrale qu’un excès de passion pourrait conduire à tuer l’être aimé. Et que la gravité du crime s’en trouverait amoindrie.

Pour les puristes du droit, le débat n’a pas lieu d’être. Ils considèrent le mot «passionnel» plus froidement que vous et moi dans le langage courant. Suivant la jurisprudence à la lettre, ils y voient la manifestation d’une émotion violente ou d’un désarroi intense, que seules des circonstances particulièrement dramatiques peuvent rendre excusable. Surtout, ils savent que les tribunaux appliquent l’article en question avec justesse et parcimonie. Cette circonstance atténuante n’est pas accordée aux maris éconduits ou aux amants jaloux qui basculent dans la férocité meurtrière.

Pour la société, en revanche, un changement de terminologie aurait valeur de symbole. Ce serait une réponse bienvenue à l’indignation que provoquent les féminicides – un fléau qui fait quinze victimes par an en Suisse – et les violences conjugales.

Le parlement a encore cette opportunité en examinant une proposition identique soumise au National. Il ne s’agit pas de modifier cette infraction pénale, ni son interprétation par la justice. Simplement de biffer un adjectif obsolète et mal compris. Cela n’empêcherait sans doute pas les passages à l’acte, mais cela atténuerait la confusion qui règne dans le grand public. Le législateur n’a-t-il pas aussi ce devoir-là?