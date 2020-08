Coronavirus – TUI reçoit encore plus de 1 milliard d’aide Le numéro un mondial du tourisme reçoit une rallonge qui va pouvoir l’aider à couvrir le manque à gagner sur la saison d’hiver 2020/21.

Le groupe allemand TUI, numéro un mondial du tourisme, a annoncé mercredi avoir obtenu une aide publique complémentaire de 1,2 milliard d’euros face à l’impact de la pandémie de nouveau coronavirus, qui s’ajoute à une précédente de 1,8 milliard d'euros.

Ce «plan de stabilisation de 1,2 milliard d'euros (1,3 milliard de francs) renforce la position du groupe en apportant une liquidité suffisante dans un environnement de marché volatil», a indiqué le groupe de Hanovre dans un communiqué.

L’aide reçue va servir à couvrir le manque à gagner sur la saison de l’hiver 2020/21, ainsi que d’autres restrictions de voyage à plus long terme, causées par le nouveau coronavirus, a indiqué le groupe de Hanovre dans un communiqué.

Dans le détail, TUI obtiendra une rallonge de 1,05 milliard d’euros pour une ligne de crédit de la banque publique KfW, garantie par l’Etat allemand, s’ajoutant à celle de 1,8 milliard d'euros obtenue en avril.

Seule condition pour utiliser cette nouvelle ligne de crédit: TUI devra émettre une obligation convertible d’un montant de 150 millions d’euros, qui sera souscrite par le Fond de stabilisation économique allemand.

Suppressions de postes

Le voyagiste affirme que les différents paquets reçus pour stabiliser ses finances lui permettent de disposer de «liquidités et de facilités de crédit totalisant 2,4 milliards d'euros».

De quoi permettre au groupe de se «concentrer sur l’activité opérationnelle» et en même temps d'»accélérer» sa transformation dans une «société de plateforme numérique», a déclaré Fritz Joussen, président du directoire de TUI, dans un communiqué.

Le groupe avait annoncé en avril vouloir supprimer 8000 postes dans le monde, sur 70’000, face à l’impact soudain et massif de la pandémie de coronavirus sur son offre en hôtellerie et croisières.

Depuis la levée des restrictions de voyage pour la plupart des destinations européennes, TUI a «bénéficié d’un redémarrage partiel du programme pour l’été», selon le communiqué.

Le groupe dévoilera jeudi ses résultats pour la période d’avril à juin.

Les analystes sondés par Factset s’attendent à un effondrement de plus de 80% sur un an des ventes à 753 millions d'euros et à un résultat opérationnel dans le rouge à -660 millions d’euros, contre un léger gain de 20 millions un an auparavant.

