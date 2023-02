Le tremblement de terre qui a ravagé la Turquie et la Syrie a déjà fait plus de 11’700 morts. Un chiffre qui devrait malheureusement augmenter.

Depuis lundi, les médias diffusent des images apocalyptiques. Ici, une infirmière qui a réussi à sauver quelques personnes âgées crie devant un EMS en ruine: «Au nom de Dieu, aidez-nous, ces gens sont des handicapés physiques, ils ne peuvent pas bouger!» Là, les survivants passent les nuits dehors près des décombres de leurs immeubles. Ils attendent un signe, une voix de leurs proches restés sous les blocs de béton.

«Les meilleurs intermédiaires pour assurer l’aide depuis la Suisse restent la Confédération et les organisations comme la Chaîne du Bonheur.»

Cette catastrophe suscite une très forte émotion au sein des communautés de ces deux pays en Suisse. Les diasporas de Turquie se sont fortement mobilisées pour soutenir leurs proches. En revanche, pour les quelque 30’000 Syriens de Suisse, la guerre et les embargos qui frappent leur pays rendent très difficiles les opérations d’aide. Cependant, les centres turcs, les mosquées, les associations kurdes, la communauté alévie, les assyro-chaldéens ont aussi lancé des campagnes d’aide financière. Plusieurs numéros de comptes bancaires - de groupes ou d’individus - circulent déjà sur les réseaux sociaux.

À l’heure du drame, il faut rappeler que la migration de Turquie vers la Suisse date de plus d’un demi-siècle. Dans les années 1960, suite aux accords bilatéraux sur la main-d’œuvre étrangère signés avec la Suisse en 1964, l’effectif des Turcs dans notre pays se monte à environ 5000 personnes. À fin 1980, après le coup d’État militaire, ce nombre s’élève à 33’000.

À partir de début de 1990, avec les politiques de «terre brûlée» de l’armée turque, le nombre des migrants de ce pays augmente, pour s’établir aujourd’hui à quelque 140’000 personnes, dont 90’000 d’origine kurde. À souligner que plus de 50% de cette population est naturalisée ou détient la double nationalité. Mais surtout, la migration forcée des Kurdes et des Alévis de Turquie vient majoritairement des régions frappées par le séisme.

Constructions sans normes sismiques

De fait, ce dernier a touché plutôt les villes à majorité kurde. Car en raison des conflits armés de ces quarante dernières années, une migration interne massive s’est produite de la campagne vers les grandes villes. Des ghettos ont poussé comme des champignons dans les banlieues de Gaziantep, Adana, Hatay, Diyarbakir, Urfa. Les entreprises immobilières ont construit des tours de dix à vingt étages en quelques mois, sans respecter les normes antisismiques, en faisant l’économie de matériaux tels que fer à béton ou ciment de qualité. Et ce dans une région située sur la plus grande faille sismique de la région.

En raison de problèmes de coordination et de la rupture de confiance entre les autorités et les sociétés civiles locales critiques envers le gouvernement, les interventions de sauvetage et la distribution de l’aide sont chaotiques. C’est pourquoi la population sinistrée compte plutôt sur l’aide humanitaire de la diaspora et des pays étrangers. Dans ce contexte, les meilleurs intermédiaires pour assurer cette aide depuis la Suisse restent la Confédération et les organisations comme la Chaîne du Bonheur et Caritas Suisse.

Ihsan Kurt Afficher plus Conseiller municipal, Prilly, expert en migration, spécialiste de la Turquie

