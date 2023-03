Jour 1 : Mercredi 6 septembre : DÉPART POUR ISTANBUL

Vol Genève-Cointrin - Istanbul.

Accueil par notre réceptif et transfert à votre hôtel.

Istanbul est une grande ville turque à cheval entre l'Europe et l'Asie, séparée par le détroit du Bosphore. Sa vieille ville reflète les influences culturelles des nombreux empires qui ont régné sur Istanbul.

Dîner au restaurant de l’hôtel Marmara Balik.

Jour 2 : Jeudi 7 septembre : ISTANBUL

Journée consacrée à la visite d’Istanbul.

Visite de la Mosquée Bleue, l'une des mosquées historiques d'Istanbul. Elle est notamment connue pour les céramiques à dominante bleue qui ornent les murs intérieurs, et lui ont valu son nom en Europe.

Visite de la Mosquée Sainte Sophie : Sainte-Sophie est une ancienne église devenue mosquée, située à Istanbul, dans l'ancienne Constantinople sur le côté ouest du Bosphore.

Visite du Palais Topkapi : construit sur l’emplacement de l’acropole de l’antique Byzance, il domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du Grand Bazar, le plus grand marché de Turquie.

Retour à l’hôtel.

Dîner au Hamdi Restaurant Eminonu.

Jour 3: Vendredi 8 septembre : ISTANBUL

Journée consacrée à la visite d’Istanbul.

Visite du Palais de Dolmahaçe: sur le côté européen du Bosphore, il a été la résidence du sultan de 1853 à 1922, à l'exception d’une vingtaine d’années, entre 1889 et 1909, où fut utilisé le palais de Yıldız.

Croisière sur le Bosphore, véritable artère d'Istanbul où se croisent un nombre considérable d'embarcations.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du Bazar Egyptien aussi appelé Marché aux épices et du Quartier Péra qui était au début du XXe la fierté de la ville. Ambassades, prestigieuses écoles, immeubles bourgeois,théâtres, cinémas, restaurants et tavernes, c’est ici que la bonne société stambouliote vivait et sortait, dans ce qu'on voulait voir comme le “Paris oriental”.

Retour à l’hôtel.

Dîner au Seviç Restaurant.

Jour 4 : Samedi 9 septembre : ISTANBUL / AMMAN

Vol pour Amman.

Accueil par notre réceptif sur place et transfert à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Face au théâtre romain s'étendait la citadelle, ou djebel al-Qalaal, qui a protégé à l'intérieur de ses remparts, tout au long du 1er millénaire apr. J.-C., la population de Philadelphia ; c'est le nom que la ville portait à cette époque. De cette cité fortifiée, il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges des murs extérieurs, d'un temple d'Hercule édifié au 3e s., d'une église byzantine et d'un ancien palais omeyyade du 8e s. À côté du temple, le Musée archéologique d'Amman constitue un incontournable pour une meilleure connaissance du pays.

Jour 5 : Dimanche 10 septembre : JERASH / AMMAN CITY TOUR

Visite de Jerash : Ancienne cité de la Décapole romaine, Jerash compte parmi les plus belles ruines de l’Antiquité du royaume hachémite. Site historique incontournable, la cité ravira les passionnés d’histoire et de vieilles pierres.

Déjeuner chez une famille dans la région d’Orjan.

Visite d’Amman : La capitale de la Jordanie, est une ville fascinante de contrastes - un mélange unique d'ancien et de nouveau, située sur une région vallonnée entre le désert et la fertile vallée du Jourdain. La visite inclut : la Citadelle, le théâtre Romain, le musée Archéologique et le musée Folklore.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Lundi 11 septembre : CHATEAUX DU DESERT / IRAQ AL AMIR / AMMAN

Visite des châteaux du Désert : on y visite le Qasr Amra, pour ses peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, la forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi que le fort romano-médiéval en basalte d’Azraq.

Déjeuner au restaurant Azraq Palace.

Visite d’Iraq Al Amir : Le village se trouve dans la vallée du Jourdain, à environ 15 kilomètres au sud-ouest de la ville de Wadi Al Seer.

Retour à Amman.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Mardi 12 septembre : MONT NEBO / MADABA / SHOBAK / PETRA

Visite du Mont Nebo : Site présumé du tombeau de Moïse, avec vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte.

Visite de Madaba : où l’on peut admirer la plus ancienne carte de la Terre Sainte et qui recèle de nombreux mosaïques célèbres datant des premiers siècles.

Déjeuner au Hikayet Sitti Restaurant.

Visite de Shobak : Château édifié par les Croisés en 1115 sur une colline de 1300m d’altitude, à 25km au nord de Petra. Il était connu alors sous le nom du « Krak de Montréal », mais tomba aux mains de Saladin quelque 75 ans après sa construction.

Continuation jusqu’à Petra et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Mercredi 13 septembre : PETRA

Visite de Petra : Cité creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah, et disparue jusqu’au jour de sa redécouverte par Burkhardt en 1812. Au fil des siècles, elle a su garder son pouvoir de fascination et comblera les passionnés d’histoire et d’archéologie. On y accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé dans les rochers par le vent, pour atteindre le Trésor, puis le théâtre romain, les Tombeaux Royaux, la ville basse, l’édifice de la Fille du Pharaon et d’autres monuments encore.

Déjeuner au Basin Restaurant.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9: Jeudi 14 septembre : LITTLE PETRA / BEIDAH / WADI RUM

Départ pour la Petite Petra et Beidha, deux sites à 10km au nord de Petra, représentant chacun une époque bien différente. Alors que le siq de la Petite Petra renferme des salles de banquet nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révélé un village néolithique.

Découverte de Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. Wadi Rum est une vaste plaine d’où surgissent des rochers gigantesques pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en cachant au sein de leurs fissures les traces d’une occupation humaine très ancienne.

Déjeuner au Wadi Rum Campsite, puis excursion de 2 heures en jeeps locales.

Installation au camp.

Dîner et nuit au camp.

Jour 10 : Vendredi 15 septembre : MER MORTE

Départ pour la Mer Morte. Après-midi libre sur les rives de la Mer Morte.

Mer Morte : Mesurant 80 km de long, la mer Morte en Jordanie s’étend des collines de Judée à l’ouest au plateau transjordanien à l’est. Alors que la salinité moyenne de l’eau de mer est de 2 % à 4 % en moyenne, celle de la mer Morte dépasse les 27 %. Il s’agit également du point le plus bas sur la surface du globe avec une altitude de 400 mètres sous le niveau de la mer environ.

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.