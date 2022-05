Acquisition historique – Twitter peut-il survivre sans Elon Musk? Si l’accord avec le patron de Tesla et Space X capote, le sort du réseau social semble bien compromis au vu des révélations ayant fortement abîmé son image. Olivier Wurlod

«L’oiseau bleu» pourrait vite être condamné si l’homme le plus riche de la planète renonce à le racheter. KEYSTONE

Sur Twitter, la semaine a commencé par un émoji en forme de crotte. Cette petite attention était adressée par Elon Musk au patron du réseau social Parag Agrawal. La moquerie, à première vue enfantine du milliardaire américain, est pourtant à l’image d’un désaccord qui sent de plus en plus mauvais. Le ton monte en effet entre le patron de Tesla et Space X, et le premier représentant de la direction du réseau social depuis qu’il a annoncé la suspension de sa tentative de rachat de Twitter.