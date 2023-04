Ça clique partout dans le monde! – Tyler, The Creator offre un gros buzz à la Suisse Le rappeur américain a partagé, ce mardi 4 avril, le clip de son single «Hot Wind Blows». Une vidéo en forme de déclaration d’amour pour… la Suisse et ses paysages. Samuel Calani

Quand Tyler, The Creator partage son art avec le public, cela ne passe jamais inaperçu, tant sa créativité et son talent éblouissent la scène hip-hop. Le rappeur originaire de Los Angeles a illustré la vidéo de son single «Hot Wind Blows» – une adaptation de la chanson «Slow Hot» Wind de Penny Goodwin – avec des images de son récent voyage en Suisse. Le visuel est réalisé avec un téléphone par Lazaro Rodriguez et a cumulé plus de 1 million de vues en vingt-quatre heures seulement.

Les paroles d’introduction de son pote, l’artiste américain DJ Drama, pose le décor dès les premières secondes: «Ladies and gentlemen, we just landed in Geneva, yeah, that’s in Switzerland» (ndlr: Mesdames et Messieurs, nous venons juste d’atterrir à Genève, c’est en Suisse). Ni une ni deux, Tyler, The Creator et son équipe embraient en profitant des différents paysages helvétiques du lac Léman à l’Oberland bernois, mais aussi les villes de Genève et de Zurich avec notamment l’hôtel Dolder Grand. Un court passage devient même viral actuellement, lorsqu’il déguste du fromage dans un alpage à Steinenberg en s’extasiant devant une «cheese room».

Pose repas dans les alpes. TYLER the CREATOR

Tout bonus pour la Suisse

Les liens que l’américain entretient avec la Suisse ne s’arrêtent, en réalité, pas à ce clip. Il a récemment partagé son respect pour le travail du Genevois Varnish La Piscine, artiste multi-actif de la scène hip-hop. Une popularité qui offre une belle publicité pour la Suisse vis-à-vis de l’étranger. «Cela a toujours un impact positif pour le tourisme suisse lorsqu’une célébrité partage à sa communauté de belles images du pays», confie Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. Avant d’ajouter: «Même s’il est difficile d’en mesurer l’impact direct sur le nombre de nuitées, les images profitent à la notoriété de nos destinations touristiques.» Depuis la mise en ligne du clip mardi et en une seule journée, la vidéo a déjà été vue plus de 1 million de fois à travers le monde.

L’un des artistes les plus influents du moment

Qui est Tyler, The Creator? Tyler, The Creator connu également sous les pseudonymes d’Igor ou Tyler Baudelaire cumule plus de 13 millions d’abonnés sur Instagram ainsi que près de 24 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Le trentenaire fait partie des artistes les plus influents de cette dernière décennie, comme le témoigne son Grammy Award remporté en 2022 pour son album «Call me if you get lost». Dans la réédition récente de cet album, le rappeur y ajoute huit nouveaux morceaux, dont l’excellent «Dogtooth». Ses activités dépassent les frontières de la musique, puisqu’il développe aussi des lignes de vêtements en collaboration avec Converse ou encore Levi’s

Shopping à Zurich. TYLER the CREATOR

