Nouvel opus et shows à Vegas – U2, la stratégie du désert Six ans après son dernier jet original, la bande à Bono revient avec un album de ses propres reprises et une résidence… à Las Vegas. Où va l’ancien «plus grand groupe du monde»? Francois Barras

U2 en 2023. Le groupe né en 1976 est toujours quatre officiellement, bien que Larry Mullen Junior ne viendra pas tenir les baguettes durant la résidence à Las Vegas. Kurt Isawarienko

Pourtant, il a lu la Bible, il aurait dû se méfier. La pomme? Mauvaise idée! Ça n’a pas réussi à Adam d’y croquer, ça n’allait pas aider Bono. Que cette Apple-là, celle de feu Steve Jobs, fût un exemple absolu de réussite technologique et économique n’a pas empêché la malédiction: U2 se souviendra longtemps du 9 septembre 2014, lorsque son nouvel album, le mal titré «Songs of Innocence», tomba «gratuitement» dans la discothèque iTunes de 500 millions d’utilisateurs qui n’avaient rien demandé et dont beaucoup ne connaissaient même pas ce drôle de nom.