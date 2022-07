Accord avec l’État prolongé – Uber donne des garanties financières et peut poursuivre son activité Fabienne Fischer a reçu de «solides garanties» de la multinationale. Un calendrier de négociations a été fixé. Eric Budry

La conseillère d’État Fabienne Fischer a annoncé vendredi la prolongation de l’accord passé avec Uber et l’ouverture de négociations tripartites. FRANK MENTHA

«L’accord du 10 juin entre le Département de l’économie et de l’emploi et Uber a été prolongé pour laisser le temps aux discussions entre les parties d’aboutir; la suspension de l’interdiction de la poursuite de l’activité de la plateforme est maintenue jusqu’au 15 octobre», a communiqué vendredi la conseillère d’État Fabienne Fischer. C’est sur la base de garanties données par Uber, considérées comme solides, que cette décision a été prise, avec l’accord des syndicats Unia et SIT.

Abo Salaires et conditions de travail Les syndicats veulent contraindre Uber à négocier Abo Service interdit au bout du lac Après Genève, l’effet boule de neige qui menace Uber Le déblocage du dossier est intervenu tard jeudi soir, lors de la deuxième réunion tripartite (État, Uber, syndicats). La multinationale va verser une prime de transfert de 930’000 francs à ses chauffeurs, y compris à ceux qui n’ont pas signé de contrat avec MITC Mobility SA, supposé être leur employeur. Elle a également constitué des sûretés à hauteur de 5 millions de francs, en prévision du paiement des arriérés de salaires ou frais dus à ses chauffeurs.

Deux commissions techniques

Les parties ont d’autre part convenu d’un calendrier de travail pour les deux commissions techniques tripartites. L’une sera chargée de régler le mode de calcul des arriérés dus aux chauffeurs. L’autre œuvrera sur le contrat de travail qui doit lier les chauffeurs à MITC. La première est supposée rendre un rapport à la fin du mois d’août, la seconde à la fin septembre.

«C’est une étape importante, mais ce n’est pas la fin du dossier.» Fabienne Fischer, conseillère d’État responsable du Département de l’économie et de l’emploi

Dans des communiqués séparés, les syndicats (SIT et Unia) et Uber ont salué cette avancée. «C’est une étape importante, mais ce n’est pas la fin du dossier», a prévenu Fabienne Fischer.

