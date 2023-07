Économie de plateforme – Uber Eats perd une manche au Tribunal cantonal Les juges de la Cour de droit administratif et public approuvent l’Inspection du travail de Lausanne: les coursiers doivent être protégés par la loi sur le travail. Jérôme Cachin

Un coursier Uber Eats sur le pont Chauderon. L’Exécutif lausannois regrette qu’Uber «exploite les limites du droit pour continuer à utiliser un modèle d’affaires dont la légalité est contestée sur plusieurs plans». 24 heures

Uber Eats doit considérer ses coursiers comme des salariés au sens de la loi sur le travail, et non pas comme des indépendants, dit la Cour de droit administratif et public (CDAP) dans un arrêt du 29 juin.

Les juges, en rejetant le recours d’Uber Eats, rejoignent la position de l’Inspection du travail de Lausanne (ITL). En 2020, cette dernière a entamé une enquête sur la société, dont la conclusion a été confirmée par le Département de l’économie d’Isabelle Moret.

Relation de subordination

La CDAP s’appuie largement sur un arrêt du Tribunal fédéral de juin 2022, qui considérait déjà Uber comme employeur de ses chauffeurs, à Genève. La géolocalisation est un «moyen de contrôle de l’activité des livreurs. La plateforme exerce, par ce biais, une surveillance caractéristique d’une relation de subordination et conditionne la manière d’exécuter la prestation» et «l’indépendance des coursiers est considérablement réduite par le plafonnement du prix des courses», argumentent notamment les juges vaudois.

Uber Eats a jusqu’à fin août pour déposer un éventuel recours dans cette affaire. Ni la société, ni le département d’Isabelle Moret, ni l’ITL et sa municipale responsable Emilie Moeschler ne souhaitent s’exprimer pour l’instant.

En février dernier, la Municipalité de Lausanne diffusait un communiqué au ton impératif: «Uber doit assumer son rôle d’employeur.» L’ITL venait en effet de rendre une décision «confirmant le rôle d’employeur d’Uber pour ses chauffeuses et chauffeurs», attaquée par un recours, et similaire à la décision de 2022 concernant Uber Eats (celle qui vient d’être confirmée par la CDAP). L’Exécutif lausannois disait regretter qu’Uber «exploite les limites du droit pour continuer à utiliser un modèle d’affaires dont la légalité est contestée sur plusieurs plans».

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.