Uber sommé de payer – «Uber n’est pas au-dessus de nos lois» Uber devra débourser des millions pour les charges sociales de ses chauffeurs à Genève. Jean Christophe Schwaab se demande quand le chèque va arriver. Sébastien Jubin

Depuis ce week-end, la société de transport Uber ne peut plus exercer à Genève. TDG

Depuis ce dimanche, Uber ne peut plus exercer à Genève. Le Tribunal fédéral (TF) a validé la décision de la justice genevoise et c’est un coup de tonnerre: les chauffeurs de la plateforme de transport en ligne sont bel et bien des salariés et non des indépendants. Pour le géant californien, se mettre en conformité coûtera des millions de francs, sans compter que la décision des juges de Mon-Repos devrait avoir des conséquences dans toute la Suisse. Les autorités genevoises, qui ont donc obtenu gain de cause après des années de lutte, ont estimé qu’il s’agit d’une «décision historique» qui fera jurisprudence.