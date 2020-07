Suisse – Uber va lancer une version relookée de son application Dès le 20 juillet, l’appli utilisée par les chauffeurs leur proposera de nouvelles fonctions offrant «plus de transparence avant les réservations. Les usagers pourront eux établir une liste de chauffeurs favoris.

Uber propose ses services dans 13 villes helvétiques et y revendique plus de 430’000 utilisateurs. KEYSTONE

Le géant du VTC Uber s’apprête à lancer en Suisse une version retravaillée de son application dans le cadre d’un projet pilote. Les changements «en profondeur» de la plateforme sont avant tout destinés aux quelque 3200 chauffeurs que compte le groupe dans le pays.

À partir du 20 juillet, l’interface utilisée par les chauffeurs Uber proposera à ces derniers de nouvelles fonctionnalités offrant «plus de transparence et d’information» avant d’accepter les réservations, comme le prix minimum de la course, les frais de service Uber et une estimation de la distance et du temps d’approche, énumère Uber jeudi.

«Les chauffeurs VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) utilisent notre application pour la flexibilité et la capacité à être leur propre patron», assure Steve Salom, responsable des marchés suisse, français et autrichien, cité dans un communiqué. «C’est cette capacité à décider, contrôler et réaliser son activité en toute indépendance que nous allons encore renforcer.»

Les chauffeurs opérant pour Uber pourront notamment fixer leurs prix en appliquant au tarif standard de la course proposé par l’entreprise un coefficient multiplicateur de 0,5 à 3,0 «à tout moment de la journée, et autant de fois qu’ils le souhaitent».

Chauffeurs favoris pour les usagers.

De leur côté, les utilisateurs auront la possibilité d’établir une liste de «chauffeurs favoris», qui permettra à ces derniers de se voir proposer la course en priorité, pour autant que celle-ci ait été planifiée au moins 30 minutes à l’avance.

«Nous avons développé ces changements pour la Suisse, afin de montrer notre engagement envers le pays», a ajouté Steve Salom. Actuellement, Uber propose ses services dans 13 villes helvétiques et y revendique plus de 430’000 utilisateurs.

( ATS/NXP )