Action à Zurich – UBS et Credit Suisse visés par des activistes du climat Quelque 200 militants occupent lundi matin les bureaux des deux banques à la Paradeplatz afin de dénoncer les investissements des institutions financières suisses dans le pétrole, le gaz et le charbon.

Les activistes bloquent les entrées de l’UBS et du Credit Suisse. Twitter (Klimastreik Schweiz)

Des militants du climat ont lancé lundi matin une action à Zurich. Quelque 200 d’entre eux occupent le siège principal de la banque Credit Suisse et les bureaux d’UBS à la Paradeplatz.

Le mouvement pour le climat dénonce les investissements massifs des institutions financières suisses dans le pétrole, le gaz et le charbon, a-t-il annoncé. Ils ont mis en place des blocus à l’aide de plusieurs équipements lourds tels que des trépieds et des barils.

Les institutions financières, surtout les deux grandes banques et la Banque nationale suisse, ont investi des milliards dans des entreprises qui extraient ou brûlent du pétrole, du charbon et du gaz. Dans le même temps, des gens ailleurs meurent à cause de la crise climatique, dénoncent les activistes.

Crise climatique mondiale

Les institutions financières suisses portent une grande responsabilité dans les conséquences de la crise climatique mondiale. Si ces instituts cessent d’investir dans les combustibles fossiles, les objectifs climatiques internationalement reconnus seront réalisables, ajoutent-ils.

Il y a une semaine, les militants pour le climat du mouvement «Rise Up For Chance» ont présenté sur la Paradeplatz une lettre ouverte au Credit Suisse, au nom de l’ensemble de la place financière, avec leurs revendications.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.