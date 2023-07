Banques d’investissement – UBS va perdre sa place de leader Credit Suisse laisse un grand vide dans le secteur des banques d’investissement en Suisse. Les banques américaines devraient bientôt s’emparer du marché local. Lea Fäh

Les banques américaines pourrait profiter du vide laisser par Crédit Suisse. KEYSTONE

Pour Credit Suisse (CS), sa banque d’investissement était l’affaire qui faisait le plus de scandales. Et pourtant, tout le monde s’arrache désormais ce qui reste. Y compris UBS. «Dans le secteur des banques d’investissement suisse, un plus un ne fait pas deux. Pour UBS, il restera probablement un quart des activités reprises de CS», dit-on parmi les connaisseurs du marché. C’est ce qu’a rapporté une source bien informée à «Finanz und Wirtschaft» (FuW).