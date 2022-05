Interview débridée – Ueli Maurer lâche quatre bombes politiques Le magistrat responsable des Finances abandonne la langue de bois sur le nucléaire, la neutralité, le prix de l’essence et le budget de l’armée. Arthur Grosjean

En marge du Forum de Davos, Ueli Maurer a accordé une interview qui détonne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) keystone-sda.ch

Les interviews de conseillers fédéraux peuvent être d’un ennui mortel. La prudence est de mise, la langue de bois est de rigueur. Il s’agit souvent de faire passer un discours formaté sur les thèmes brûlants de son département, de se montrer toujours en phase avec la politique officielle et ne jamais commettre la moindre entorse à la collégialité.

Il faut construire de nouvelles centrales nucléaires

BZ

La Suisse a officiellement tourné le dos au nucléaire. On laisse fonctionner les vieilles centrales jusqu’à leur mort clinique ou on les ferme en cas de problème majeur de sécurité. Simonetta Sommaruga, la magistrate responsable de l’Énergie, n’envisage pas une seconde le retour du nucléaire et souligne qu’aucun investisseur privé ne souhaite prendre un tel risque financier.

Ueli Maurer lâche sa première bombe en affirmant le contraire. «Nous pouvons résoudre nos problèmes énergétiques avec la construction de nouvelles centrales nucléaires.» Trouvera-t-on des investisseurs? «Si on autorise la construction, certainement. Dans trois ou quatre ans, nous devrons en parler. Il existe aujourd’hui de nouvelles technologies. Il y a encore beaucoup à faire.»

Les Suisses peuvent payer l’essence plus chère

© nicole pont/Tamedia AG

Sur le nucléaire, Ueli Maurer reprend peu ou prou le discours de l’UDC. En revanche, sur l’essence, il n’hésite pas à prendre son parti à rebrousse-poil. Suite à la guerre en Ukraine et à l’augmentation du prix du pétrole, certains à droite réclament une intervention de la Confédération et la baisse de taxes sur l’essence.

Pour Ueli Maurer, il n’en est pas question. «Nous n’avons pas d’argent pour cela. De telles mesures ne sont pas nécessaires avec un renchérissement de 2,5%.» Et d’enfoncer le clou en déclarant: «Oui, dans la riche Suisse, le prix de l’essence reste abordable.»

La neutralité a subi des dégâts

Lucien FORTUNATI

Sur la guerre en Ukraine et la réaction Suisse, le Conseil fédéral estime avoir parfaitement réagi sans écorner la neutralité. Ueli Maurer, au vu de ce qu’il entend à Davos, dit carrément que «nous avons commis des dégâts» et que «c’est dommageable pour la place économique suisse». On comprend que le magistrat en charge des Finances n’est pas chaud sur les sanctions économiques, qu’il trouve qu’elles sont appliquées de manière trop zélée et qu’il serait préférable de ne pas couper tous les ponts avec la Russie.

Comme si cela ne suffisait pas, Ueli Maurer critique encore toute la communication sur la neutralité déployée notamment par le président de la Confédération, Ignazio Cassis. «Je pense qu’à l’heure actuelle, toute explication est source d’incertitude supplémentaire. Même avec les meilleures intentions du monde.»

Pas d’argent supplémentaire pour l’armée

TDG

La majorité bourgeoise du parlement a décidé d’octroyer 2 milliards de francs supplémentaires pour le budget de l’armée. La cheffe de la Défense Viola Amherd a déclaré que cet argent sera déjà disponible dans le budget 2023 en préparation.

Ueli Maurer douche publiquement les espoirs de sa collègue. «Cette demande ne joue pas pour le moment. Le budget ne peut pas contenir tout ce qui a été décidé. Le parlement a exagéré ces derniers mois. Le frein à l’endettement doit être respecté.»

Arthur Grosjean est correspondant politique au Palais fédéral depuis août 2011. Il exerce la profession de journaliste depuis plus de 30 ans. Il a occupé diverses fonctions comme chef de rubrique (Suisse, Genève) et rédacteur en chef adjoint. Plus d'infos @arthurflash

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.