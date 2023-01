Horlogerie – Ulysse Nardin s’investit pour les océans La marque horlogère est partenaire de la course nautique The Ocean Race, très axée sur la durabilité. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

La course de voiliers vient de quitter l’Espagne pour rejoindre le Cap Vert. TH. MARTNEZ

La course de voiliers The Ocean Race est partie ce dimanche 15 janvier d’Alicante en Espagne pour le Cap Vert. Cette 14e édition finira sa route autour du monde le 1er juillet à Gênes en Italie. Avec, comme Chronométreur officiel, la marque horlogère suisse Ulysse Nardin qui est aussi le partenaire Time to Act de l’événement. Car cette édition est porteuse d’un vaste programme de développement durable. Un engagement auquel la marque tient.

Conçu en collaboration avec 11th Hour Racing Team, ce projet vise à sensibiliser le monde sur l’importance de nos actions envers l’océan et la gravité des menaces qui pèsent sur lui. D’ailleurs, 11th Hour Racing Team représente aussi un équipage participant à la compétition. On remarquera que son nom évoque la onzième et dernière heure de l’horloge. Une jolie façon de nous rappeler que le temps est compté et qu’il nous faut agir vite.

Quant à Ulysse Nardin, marque liée aux océans depuis sa fondation en 1846 notamment via ses chronomètres de bord, elle est également Chronométreur officiel de la célèbre version online de la course, baptisée Virtual Regatta. Et elle participe également à la récompense émise par 24-Hour Speed Challenge à l’issue de chaque étape. Celle-ci honore l’équipage affichant la plus grande distance parcourue en 24 heures.

Pour célébrer le tout, la maison horlogère lance la montre de plongée Diver The Ocean Race. Un garde-temps innovant, conçu de manière durable. Les composants de son mouvement ont en effet été sourcés à 95% dans un rayon de 30 km autour de la manufacture. Et la moitié provient de canaux de recyclage. Elle est en outre habillée de Nylo®, un polyamide recyclé à partir de filets de pêche, et de Carbonium®, une matière contenant les mêmes fibres présentes dans les avions de dernière génération. De quoi réduire l’impact environnemental par rapport aux autres composites de carbone. Enfin, le bracelet est lui-même entièrement tissé de filets de pêche recyclés.

