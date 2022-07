Fête nationale suisse – Un 1er Août marqué par la crainte du feu De nombreux Cantons interdisent l’utilisation d’engins pyrotechniques en raison de la sécheresse. Des exceptions peuvent être prévues pour les feux d’artifice officiels.

Après des semaines de chaleur et de sécheresse, la fête nationale est marquée cette année par la peur du feu. De nombreux Cantons et communes ont émis des interdictions ou des restrictions concernant les feux d’artifice et les feux en plein air.

En Suisse romande et au Tessin, tous les Cantons ont interdit l’utilisation des engins pyrotechniques tels que fusées, feux d’artifice, vésuves et pétards. Des exceptions peuvent être prévues pour les feux d’artifice officiels lancés par des professionnels ou dans des zones désignées par les communes et surveillées par les sapeurs-pompiers. Dans les cantons de Vaud et Valais, les autorisations de vente de ces engins ont été révoquées.

De telles mesures ont aussi été décrétées à Soleure, Thurgovie, Uri et Schaffhouse. Certaines communes et villes des cantons de Bâle-Campagne, des Grisons et de Zurich sont également concernées. Les deux Appenzell interdisent aussi les engins pyrotechniques en forêt ou en lisière, tandis que Schaffhouse les soumet à certaines conditions.

Feux en plein air prohibés

La sécheresse persistante pousse aussi les Cantons à prononcer des interdictions générales de faire du feu. En Suisse romande, Vaud a étendu cette mesure à toutes les activités en plein air sur son sol. Une décision prise également par les autorités fribourgeoises. Les deux Cantons précisent toutefois que les barbecues et les grillades en jardin ou sur les terrasses notamment ne sont pas concernés par cette interdiction.

Ailleurs aussi, les autorités ont renforcé leurs mesures. Le Canton des Grisons a décrété une interdiction absolue de faire du feu. Auparavant, le Valais et le Tessin avaient pris une mesure similaire.

Des interdictions de faire du feu en forêt et à proximité de la forêt sont également en vigueur dans les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville, de Berne, de Genève, du Jura, de Lucerne, de Nidwald, d’Obwald, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, d’Uri et de Zoug. Saint-Gall et les deux Appenzell s’en tiennent pour l’instant à des rappels.

