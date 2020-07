Fête nationale à Yverdon – Un 1er Août sans feux mais potentiellement explosif La Municipalité souhaite éviter les rassemblements au bord du lac. À la Villette, quartier sous tension lors de chaque fête nationale, certains s’inquiètent d’un repli vers la ville. Antoine Hürlimann

Situation tendue dans le quartier de la Villette en 2019. Des jeunes venus même de Paris provoquent les forces de l’ordre avec des articles de feux d’artifice interdits. Marius Affolter

En 2019, plus de 10’000 personnes étaient venues célébrer le 1er Août au bord du lac, à Yverdon. Cette année, les choses devraient être passablement différentes. À cause de la situation sanitaire, la Municipalité a décidé d’annuler les feux d’artifice habituellement tirés depuis une barge sur le lac. But de la mesure prise à contrecœur: éviter les grands rassemblements (lire encadré) et donc la propagation du Covid-19. Une décision qui inquiète des habitants du quartier de la Villette, là où la fête dégénère systématiquement en affrontement entre groupes de jeunes de toute la Suisse romande – et même de France – et policiers.