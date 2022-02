Élevages nord-vaudois – Un abattoir «de pointe» verra le jour à Orbe La Société coopérative de l’abattoir régional d’Orbe prévoit de bâtir de nouveaux locaux, plus adaptés aux besoins actuels. Anetka Mühlemann

Les actuels abattoirs d’Orbe resteront en service jusqu’à la mise en service des nouveaux en 2024. FLORIAN CELLA – A

En 2024, l’abattoir d’Orbe traversera le chemin du Passon, pour se retrouver à côté de la future déchetterie. La société coopérative à la tête de la seconde plus grande infrastructure vaudoise du genre pourra alors exercer son activité dans un bâtiment flambant neuf, estimé à plus de 6 millions de francs.

«Notre installation devient vétuste, explique Jacques Nicolet, président de la Société coopérative de l’abattoir régional d’Orbe. La nouvelle sera à la pointe aux niveaux sanitaire, de l’ergonomie et de la production. Et très polyvalente.» La chaîne d’abattage de 525 m² permettra aussi de traiter un plus gros volume de bétail.

Éleveurs et bouchers réunis

Le futur abattoir devrait ainsi permettre de répondre aux besoins croissants de cette PME collective, qui regroupe 300 éleveurs et 40 bouchers. Actuellement, près de 9000 têtes de bétail, dont deux tiers de porcs, transitent chaque année par l’usine à viande installée dans la capitale de la saucisse aux choux.

«Le bien-être des animaux est essentiel, relève l’agriculteur de Lignerolle. Nous voulons les accueillir dans les écuries les moins stressés possible.» Quelque 262 m² seront dévolus à cet effet. Une zone réfrigérante complétera bien évidemment l’édifice.

«C’est important de garder des abattoirs près des lieux d’élevage.» Jacques Nicolet, président de la Société coopérative de l’abattoir régional d’Orbe

Outre la valorisation du circuit court, l’impact climatique sera pris en compte, avec une toiture photovoltaïque. «Notre objectif est d’être le plus propre possible, déclare Jacques Nicolet. On vise le zéro CO₂.»

Mis à l’enquête publique jusqu’au 17 mars, les nouveaux locaux s’inscrivent dans une logique de concentration des petits abattoirs, tout en préservant une traçabilité de proximité. On en dénombrait 22 en 2015. «Le but, c’est de garder une dizaine d’établissements dans le canton de Vaud, annonce le conseiller national UDC. C’est important de garder des abattoirs près des lieux d’élevage.»

