Vie de quartier à Nyon – Un abribus transformé en armoire à livres géante Séduite par l’idée d’un habitant de Nyon, la Ville a créé un espace d’échange entre voisins dans un abribus désaffecté. Yves Merz

Instigateur de cette armoire à livres dans un abribus désaffecté au chemin d’Eysins, à Nyon, Cyril Coussat en est désormais le parrain, qui veille à son bon fonctionnement. © Photo ADN Michel Perret

Cyril Coussat habite à Nyon depuis seize ans. Il adore se balader en ville, où il a repéré un certain nombre de caissettes à journaux recyclées en boîtes d’échange qui abritent de petits trésors, tels que des livres, des jouets, du petit électroménager ou toute autre chose pouvant faire le bonheur des passants. Il y a quelques mois lui est alors venu l’idée de transformer en armoire à livres l’abribus désaffecté du chemin d’Eysins, tout près de chez lui. Il soumet son projet à la Ville, qui a bien accueilli sa suggestion.

«Je trouvais dommage de ne pas exploiter cet espace, raconte ce père de famille. J’ai eu l’idée d’en faire une boîte à livres géante. J’ai écrit un e-mail au Service de la cohésion sociale de Nyon, qui est entré en matière. On s’est rencontrés sur place, puis des employés communaux ont aménagé l’abribus avec du matériel de récupération. Il y a eu une très bonne entente avec la Ville.»

Cyril Coussat a amené les premiers livres à l’Abriblio du chemin d’Eysins, il y a deux ou trois mois. Et très vite d’autres ont suivi. «En quelques semaines, les rayons étaient remplis. Ce lieu facilite la diffusion et le partage de la culture et du loisir de proximité. J’y passe régulièrement pour mettre un peu d’ordre dans les armoires, où les livres sont classés par catégorie: romans, livres pour enfants, BD, magazines…» On trouve aussi quelques DVD, vidéos, CD et jeux de société. Des bancs permettent de s’asseoir pour consulter les ouvrages.

L’abribus du chemin d’Eysins transformé en Abriblio. © Photo ADN Michel Perret

Nyon possède six autres boîtes d’échange réparties en ville (mais pas de cabine téléphonique). Des parrains ou marraines veillent à leur bon fonctionnement et assurent un tri régulier de leur contenu. La Manivelle, bibliothèque de partage d’outils et d’objets, a ouvert récemment à la rue des Marchandises, et une ressourcerie devrait bientôt être installée à la déchetterie.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève.

