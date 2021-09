Eau potable et chlorothalonil – Un accès à la tour de Gourze fermé pour de l’or bleu Pour mieux exploiter la source de l’Arabie, exempte de chlorothalonil, Bourg-en-Lavaux devra fermer une route. Des riverains s’y opposent. Cécile Collet

L’accès motorisé à la tour de Gourze est-il menacé par le projet de protection d’une source, comme le disent les opposants? Le Canton répond non. GÉRALD BOSSHARD

C’est une histoire de 50 mètres de goudron. Obligé d’acheter de l’eau à la Ville de Lausanne parce que sa source principale est polluée au chlorothalonil, Bourg-en-Lavaux souhaite légaliser sa source dite de l’Arabie, qui sourd au sud de la tour de Gourze. Pour protéger son captage, la Commune devra condamner un court tronçon de route, coupant la liaison entre les versants ouest et est. Mis à l’enquête en juillet, le projet a suscité 25 oppositions et deux remarques.

Des riverains invoquent le principe de proportionnalité dans un communiqué. Ils craignent que le monument historique et le restaurant situé à son flanc deviennent inaccessibles aux véhicules motorisés et donc aux personnes âgées et handicapées. Mais aussi que la fermeture de la route de la tour de Gourze ne provoque «une augmentation de la circulation d’au moins 30%» sur la petite route des Auges, déjà saturée et où il est difficile de croiser. Enfin, que le projet mette en péril l’exploitation agricole située dans le périmètre protégé.