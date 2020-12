Cameroun – Un accident de bus fait au moins 37 morts Un autobus a percuté un camion venant en sens inverse et a fini sa course dans un ravin, faisant des dizaines de morts dont dix femmes et quatre enfants. Près de vingt blessés sont également à déplorer.

Les occupants du bus revenaient de Foumban, dans l’ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale Yaoundé après les festivités de Noël. Twitter (@FranceNews24)

Au moins 37 personnes, dont dix femmes et quatre enfants, ont été tuées dimanche dans la collision d’un bus contre un camion dans le centre du Cameroun, a annoncé la police.

Le bus a fini sa course dans un ravin et 19 passagers ont également été blessés, a ajouté à l’antenne de la radio publique CRTV Paulin Moantsouog Mempou, commissaire de la Sécurité publique de Ndikinimeki, à environ 200 km au nord-ouest de Yaoundé, où l’accident s’est produit en pleine nuit.

Les occupants du bus revenaient de Foumban, dans l’ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale Yaoundé, après les festivités de Noël, a précisé à l’AFP Manfred Missimikin, directeur de l’ONG de prévention routière Sécuroute.

Le bus a percuté de plein fouet un camion venant en sens inverse et a fini sa course «dans un ravin», a détaillé Paulin Moantsouog Mempou, qui a évoqué «37 morts dont dix femmes, trois bébés et un garçon».

ATS/NXP