Crise à l’aéroport de Genève – Un accord a été trouvé chez Swissport L’arrangement rétablit les acquis supprimés dans les contrats individuels, établit des mesures de compensation pour le personnel et supprime des dispositifs qui pénalisaient les employés.

Une convention collective de travail (CCT) de plus longue durée sera renégociée. KEYSTONE/Martial Trezzini

Un accord a été trouvé mercredi entre la direction de Swissport et son personnel à l’aéroport de Genève sur une «CCT de crise», ont indiqué en soirée les syndicats Avenir Syndicat et le Syndicat du personnel des transports (SEV). Une précédente proposition de la direction avait été refusée par le personnel en février.

Réuni en assemblée générale, le personnel a accepté la ratification de cet accord avec Swissport, indiquent les deux syndicats dans un communiqué commun. «Une assemblée a voté favorablement, mais d’autres consultations sont en cours», a toutefois nuancé Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical au Syndicat des services publics (SSP), à l’agence d’information Keystone-ATS. Dans un communiqué séparé, Swissport indique que la proposition a été acceptée par 87% du personnel présent à l’assemblée.

L’accord est prévu pour neuf mois, soit rétroactivement du 1er juin 2021 au 28 février 2022, précisent Avenir syndical et le SEV. Il doit permettre aux partenaires sociaux de revenir très vite à la table des négociations, soit en octobre 2021 déjà, et de se mettre d’accord sur une convention collective de travail (CCT) de plus longue durée. Swissport considère que l’accord représente «une bonne base» pour la coopération et la reprise de négociations en vue d’une CCT à long terme.

Acquis rétablis

Il rétablit notamment des acquis supprimés dans les contrats individuels de Swissport, établit des mesures de compensation pour le personnel, et supprime des dispositifs qui pénalisaient les employés.

Mercredi dernier, un mouvement de débrayage organisé par les syndicats a eu lieu à l’aéroport de Genève. Une trentaine de vols ont été impactés. Les syndicats estiment que cette action a forcé la direction de Swissport à faire une nouvelle proposition à son personnel.

Au début de l’année, les syndicats avaient révélé que les 1200 employés genevois de Swissport avaient reçu un nouveau contrat de travail avec des conditions nettement moins avantageuses. Selon ces partenaires sociaux, la direction du prestataire de services aéroportuaires profite de la situation de vide conventionnel pour imposer de nouvelles mesures d’engagement à la baisse.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.