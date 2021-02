Avenir des relations entre la Suisse et l’Europe – «Un accord façon Brexit n’est pas une alternative» Urgence des négociations avec Bruxelles, crise du Covid, ratés de la vaccination… La «voix» des entreprises, Monika Rühl, monte au front. Pierre-Alexandre Sallier

Monika Rühl, figure des milieux patronaux, ici lors d’un colloque en mai 2019 à Berne. KEYSTONE

Dans une déclaration commune, EconomieSuisse et l’Union patronale ont appelé mercredi à une «clarification rapide» des questions en suspens concernant l’accord-cadre avec l’Union européenne. Les explications de Monika Rühl, présidente de la direction d’EconomieSuisse, à l’issue de la conférence annuelle de l’organisation patronale qui s’est tenue hier. Naturellement occulté par la gestion de la crise provoquée depuis un an par la pandémie, l’Europe sera l’autre dossier brûlant de cette année 2021.

La négociatrice suisse est arrivée à Bruxelles ce mercredi. Pourquoi y a-t-il, à vos yeux, plus que jamais urgence à discuter de cet accord-cadre avec l’Union européenne dont plus personne ne semble vouloir?Monika Rühl: Mais parce que sans cela, la Commission européenne a fait savoir que les accords existants ne seraient pas mis à jour. C’est très concret! Regardez le secteur des instruments médicaux, la «medtech». Si l’accord de reconnaissance mutuelle des standards n’est pas acté d’ici à mai prochain, des centaines de PME devront s’atteler à l’homologation de leurs produits pour l’Europe. Notre impatience reflète la façon dont le Conseil fédéral traîne des pieds. Rendez-vous compte, sa lettre à la Commission européenne demandant des clarifications sur le projet d’accord remonte à… juin 2019. La Suisse avait ensuite demandé d’attendre que ses citoyens se prononcent sur la libre circulation, ce qui a eu lieu le 27 septembre dernier. Or quatre mois se sont écoulés depuis, durant lesquels une négociatrice a été nommée (ndlr: la diplomate Livia Leu) et se rend à Bruxelles, enfin.