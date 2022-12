Télétravail des frontaliers – Un accord fiscal pérenne serait sur le point d’être conclu Alors que l’accord fiscal amiable arrive à échéance le 31 décembre, des «avancées importantes» auraient été faites dans les négociations entre Berne et Paris. Fabrice Breithaupt

Négocié pendant la crise du Covid-19, l’accord fiscal amiable franco-suisse autorise les frontaliers dont l’emploi le permet techniquement à télétravailler depuis chez eux sans devoir verser des impôts à la France. AFP

Un accord pérenne sur la fiscalité du télétravail des frontaliers en Suisse serait sur le point d’être conclu entre Berne et Paris. Il autoriserait les frontaliers dont l’emploi le permet techniquement à effectuer 40% de leur temps de travail par semaine (soit deux jours pour un travailleur employé à temps plein) en home office outre-Jura sans devoir payer d’impôts sur le revenu à la France.



C’est ce qu’indique ce mardi à la «Tribune de Genève» une source parlementaire française proche du dossier. Selon elle, «les choses s’accélèrent» entre Berne et Paris. Des «avancées importantes» ont été réalisées. Et l’accord pourrait être signé d’ici à la fin de cette année.