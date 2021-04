Combien de temps ce cirque va-t-il durer? C’est la question qu’on peut se poser après la rencontre au sommet entre le président de la Confédération, Guy Parmelin, et la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà des années que les deux parties, avec des acteurs différents (Burkhalter, Sommaruga, Cassis, Leuthard, Juncker), dansent le tango sur la bande-son de «Je t’aime moi, non plus». Le résultat? Nul.

La pomme de discorde, qui se présente sous la forme d’un vaste accord institutionnel réglant les relations entre Suisse et Union européenne, apparaît de plus en plus pourrie. L’UE la présente comme un beau fruit rouge qui permettra à la Suisse de prospérer dans son grand marché intérieur. La Confédération y voit trois gros vers, dont ceux du dumping salarial et de la facture sociale, qui la rebutent de plus en plus.

«Personne ne veut passer pour le «méchant» qui jettera la pomme au compost pour passer à autre chose.»

Ce vendredi à Bruxelles, ces positions de fond n’ont pas varié d’un iota. Le Conseil fédéral n’a aucune envie de signer cet accord, sachant qu’en l’état, il aurait les deux plus grands partis suisses (UDC et PS) contre lui. Donc aucune chance en votation populaire. L’UE, de son côté, ne peut lâcher du lest sans s’exposer à un retour de flamme de ses pays membres.

L’état de décomposition est désormais très avancé. Mais personne ne veut passer pour le «méchant» qui jettera la pomme au compost pour passer à autre chose. Alors on continue à faire semblant qu’une solution est possible. Un peu plus de franchise de part et d’autre permettrait peut-être de sortir par le haut de cette impasse. Mais il semble qu’on se dirige de plus en plus vers une dégradation lente des relations bilatérales entre la Suisse et Bruxelles. Dommage.

