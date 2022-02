Extension de Cornavin – Un accord scelle la saga de la gare souterraine Genève et Berne passent un arrangement financier sur un plan qui assure l’essor ferroviaire de la région et facilite une halte à Châtelaine. Marc Moulin

Image de synthèse de l'entrée de la gare Cornavin. GUILLERMO VASQUEZ CONSUEGRA, FREI REZAKHANLOU

Genève se prépare à un chantier de huit ans, plus cher que le CEVA. Dévoilé à huis clos mardi soir à des élus du Canton et de la Ville de Genève, le projet révisé de la gare souterraine de Cornavin promet d’éviter des travaux à répétition tout en permettant la poursuite de l’essor ferroviaire de la région et notamment une nouvelle halte à Châtelaine. La «Tribune de Genève» vous en livre les détails.