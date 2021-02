Procès du voyage à Abu Dhabi – «Un acquittement serait un triomphe pour Pierre Maudet» Passer devant la justice avant une élection fait-il gagner ou perdre des voix? C’est la question que pose le procès de l’ex-ministre genevois, qui s’ouvre ce lundi. Julien Culet

Le procès de Pierre Maudet, qui s’ouvre lundi, tombe en pleine campagne électorale. Du jamais vu, selon les observateurs. Lundi13

Le procès de Pierre Maudet va s’ouvrir ce lundi au Tribunal de police de Genève. Avec quatre autres accusés, l’ex-ministre sera jugé jusqu’à vendredi pour acceptation d’un avantage. À un peu plus de deux semaines de l’élection partielle, pour laquelle le magistrat démissionnaire est candidat indépendant à sa propre succession, l’audience va avoir une importance capitale dans le résultat du scrutin. L’issue de ces cinq jours d’audience pourrait en effet déterminer le sort de l’ancien PLR dans les urnes.

Ses soutiens veulent encore croire que le procès aura un impact positif. «Je suis prêt à parier qu’il recevra un peu plus qu’un blâme, soit une amende tout au plus, mais que la baudruche va largement se dégonfler, estime l’ancien député radical Pierre Kunz. Je pense que cela aura un effet bénéfique s’il est disculpé sur un certain nombre de points. Je reste optimiste.»