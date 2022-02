Le nom et le visage de Dominik Waser ne vous disent certainement rien. À moins que vous ne vous souveniez de son échange musclé avec un conseiller national lors de l’occupation de la place Fédérale? C’était en septembre 2020 et le camp climat avait fait sortir de ses gonds Andreas Glarner (UDC/AG), qui avait insulté le jeune activiste zurichois.

Plus d’une année a passé, et Dominik Waser continue de hérisser les poils du camp bourgeois. Dimanche prochain, ce gréviste du climat pourrait créer la sensation lors de l’élection à l’Exécutif de la ville de Zurich en décrochant le neuvième et dernier siège en jeu, à la barbe d’un libéral-radical. Tout cela à 24 ans et vierge de toute expérience politique institutionnelle.