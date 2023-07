Mort de Nahel – Un adjoint au maire d’Annemasse a été violemment agressé par des émeutiers Amine Mehdi a été blessé à la tête, aux jambes et aux bras dans le cadre des violences qui ont secoué la ville haut-savoyarde à la suite de la mort de Nahel. Antoine Grosjean

Un adjoint au maire d’Annemasse a subi une violente agression en marge des émeutes qui secouent la France depuis la mort de Nahel, tué par un policier. Le journal haut-savoyard «Le Messager» rapporte que le week-end du 30 juin, après l’incendie de la Maison des Jeunes Nelson Mandela, dans le quartier du Perrier, l’élu a été pris à partie par un groupe alors qu’il se trouvait sur le terrain.

Amine Mehdi, qui était absent mercredi de la séance du Conseil municipal, a indiqué sur les réseaux sociaux avoir été blessé à la tête, aux bras et aux jambes. «En tant qu’élu et en m’engageant en politique, écrit-il, je savais que j’allais prendre des coups, mais pas des coups physiques.» Il parle d’une situation «terrifiante, une agression inattendue», remerciant au passage les personnes présentes au moment des faits, «qui ont évité une issue encore plus tragique» en l’extirpant de là.

Préoccupations légitimes

L’adjoint au commerce souligne avoir été attaqué du fait de ses fonctions. «Cette agression était une attaque contre les valeurs de démocratie et les symboles de la République.» Plus loin, il dit sa déception «de constater que certains individus ont choisi cette voie destructive plutôt que de travailler ensemble pour trouver des solutions», tout en affirmant que les préoccupations des jeunes qui participent à ces émeutes sont légitimes.

Cette agression fait suite à de nombreux autres événements semblables visant des élus dans des villes de toute la France. Des mairies et des voitures appartenant à des maires ont été incendiées. Le cas le plus grave étant l’attaque à la voiture bélier contre la maison du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), qui a forcé son épouse et leurs jeunes enfants à prendre la fuite en pleine nuit.

