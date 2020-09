Paris – Un adjoint de Hidalgo accusé de harcèlement Pierre Aidenbaum, adjoint à la mairie de Paris, chargé de la Seine, est visé par des accusations de harcèlement sexuel portées par une collaboratrice. Il a démissionné.

Pierre Aidenbaum, ici sur la photo avec Anne Hidalgo, a été maire socialiste du troisième arrondissement, dans le centre de Paris, pendant 25 ans. AFP

Le parquet de Paris a indiqué lundi avoir ouvert une enquête pour «agression sexuelle» visant un adjoint à la mairie de la capitale française. Ce dernier a démissionné de ses fonctions, un mois après l’ouverture d’une enquête pour viol contre un autre élu de la ville.

«Ces faits ont immédiatement fait l’objet d’un signalement au Procureur de la République», a expliqué la Ville de Paris, dans un communiqué. M. Aidenbaum a été maire socialiste du troisième arrondissement, dans le centre de Paris, pendant 25 ans.

Selon la mairie, M. Aidenbaum a remis sa démission ce lundi.

«Rien de délictuel»

Dans un communiqué à l’AFP transmis par ses avocates, M. Aidenbaum affirme «avec force que cette relation n’avait strictement rien de délictuel» et demande à être entendu «le plus rapidement possible pour faire la parfaite démonstration de son innocence».

C’est la deuxième démission sur fond de scandale sexuel auquel est confronté l’exécutif parisien depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale, début juillet.

Adjoint emblématique à la Culture de la maire Anne Hidalgo, Christophe Girard, 64 ans, avait démissionné le 23 juillet en raison de ses liens avec l’écrivain Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie et à la suite de l’ouverture d’une enquête pour viol à son encontre.

«La Municipalité demeurera intraitable avec tous types de faits de harcèlement moral ou sexuel, quelle que soit la qualité (fonction, ndlr) de leur auteur», a souligné la mairie de Paris après la démission de M. Aidenbaum, âgé de 78 ans.

ATS/NXP