Norvège – Un adolescent de 16 ans arrêté pour un projet d’attentat Un jeune Syrien vivant à Oslo depuis plusieurs années avait entamé des préparatifs en vue d’une attaque terroriste. Il a été interpellé jeudi et doit être présenté à un juge cet après-midi en vue d’un placement en détention provisoire.

Le jeune homme clame son innocence et va demander sa remise en liberté, a indiqué son avocat. (Photo d’illustration) Keystone

Les services de sécurité norvégiens ont annoncé vendredi l’arrestation d’un adolescent syrien de 16 ans soupçonné d’avoir préparé un attentat contre une cible qui n’a pas été précisée.

Le suspect, arrêté jeudi, est un Syrien vivant dans la capitale norvégienne depuis plusieurs années et qui avait entamé des préparatifs en vue d’un passage à l’acte, a indiqué à l’AFP un porte-parole de l’Agence de sécurité de la police norvégienne (PST). «Il est soupçonné d’avoir préparé un attentat. C’est plus grave que les cas plus habituels de participation ou tentative de participation à une organisation terroriste», a souligné Trond Hugubakken.

Le jeune homme doit être présenté en début d’après-midi à un juge en vue d’un placement en détention provisoire, lors d’une audience pour laquelle le PST va demander le huis clos. Aucune précision n’a été fournie sur la nature de la cible qui, selon les éléments recueillis par l’AFP, se trouve sur le territoire norvégien.

«Il clame son innocence et va demander sa remise en liberté. Son âge n’est pas compatible avec un maintien en détention», a indiqué à l’AFP Andreas Berg Fevang, l’avocat du suspect.

Sympathisant du groupe Etat islamique

Selon le journal VG, l’adolescent est un sympathisant du groupe Etat islamique, qui serait arrivé en Norvège par voie de regroupement familial. «Au cours des dernières années, nous avons vu des jeunes, y compris des enfants de 13 ou 14 ans, être radicalisés tant dans des milieux d’extrême droite que dans des milieux islamistes radicaux», a souligné Trond Hugubakken. «C’est une tendance inquiétante». Le PST n’a pas exclu d’autres arrestations.

Vendredi, la police norvégienne a également inculpé pour appartenance à une organisation terroriste une Norvégienne d’origine pakistanaise rapatriée pour raisons humanitaires l’an dernier depuis le camp Al-Hol contrôlé par les Kurdes en Syrie.

AFPE