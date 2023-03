Cisjordanie – Un adolescent palestinien tué par des soldats israéliens Un Palestinien de 15 ans a été tué jeudi soir par des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, a annoncé le Ministère de la santé palestinien.

Des partisans du Front démocratique pour la libération de la Palestine manifestent à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 26 février 2023. AFP

«Muhammad Nidal Salim, 15 ans, a été tué par des balles dans le dos de soldats de l’occupation (israéliens) dans la ville d’Azzun», dans le centre de la Cisjordanie, affirme le ministère dans un communiqué. Deux autres personnes ont été blessées, dont un enfant se trouvant dans un état critique, toujours selon le ministère, qui ne précise pas les circonstances de cet incident.

Contactée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas commenté cette information dans l’immédiat. Ce décès intervient dans un contexte de recrudescence de la violence dans le conflit israélo-palestinien, particulièrement en Cisjordanie, occupée par Israël depuis la guerre des Six Jours de 1967.

Attaques en série

Dimanche, la ville palestinienne de Huwara a été attaquée par des colons israéliens, quelques heures après que deux jeunes colons, les frères Yagel Yaniv, 20 ans, et Hallel Yaniv, 22 ans, ont été abattus alors qu’ils traversaient en voiture cette ville du nord de la Cisjordanie. Des dizaines de colons furieux ont incendié des maisons et des voitures et lancé des pierres dans la ville toute la nuit.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 65 adultes et enfants palestiniens, combattants et civils. Treize adultes et enfants israéliens, dont des membres des forces de sécurité et des civils, ainsi qu’une Ukrainienne, ont été tués au cours de la même période, selon un décompte de l’AFP basé sur des sources officielles des deux parties.

AFP

